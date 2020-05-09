«الهلال» تقدم مساعدات للعالقين بالدولة بسبب «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بدأت الهيئة بتقديم مساعدات متنوعة للعالقين بالدولة من جميع الجنسيات بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وكانت الهيئة قد أعلنت في الإحاطة الإعلامية الحكومية مؤخراً، أنها بدأت النظر في طلبات العالقين والقادمين للدولة بتأشيرة زيارة، وتوفير احتياجاتهم المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن مبادرة «أنتو بين أهلكم»، التي تتضمن عدداً من المحاور الحيوية، وتعزز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية، وبدأت الهيئة في توفير المستلزمات الحياتية الضرورية للمستهدفين من المبادرة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد، تجسد متابعة سموه للتداعيات الإنسانية والاجتماعية التي خلفتها جائحة «كورونا»، على أوضاع العالقين في الدولة، الذين تقطعت بهم السبل بعد توقف الطيران عالمياً، كما تجسد حرص سموه على تحسين ظروفهم، وتلبية متطلباتهم الضرورية .

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