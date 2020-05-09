محمد بن زايد يوجه بسداد كلفة علاج مصابين بـ«كورونا» بالخلايا الجذعية

المصدر: أبوظبي ـ وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن طريق الخلايا الجذعية.

وتأتي مبادرة سموه بعد إعلان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مؤخراً تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج المساعد ونجاح تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة، حيث شفيت وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتشجيع الأبحاث الطبية لتطوير علاج داعم للمصابين بالفيروس بالإمكانات البشرية والفنية، وتوفير المستلزمات والتقنيات الخاصة به وتسهيل إجراءات تعميمه على كافة مستشفيات الدولة.

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ـــ بتوجيهات محمد بن زايد سداد تكلفة علاج حالات «كورونا» الحرجة بالخلايا الجذعية

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