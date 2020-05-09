«ماك القابضة» تقدم 50 ألف وجبة

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة ماك القابضة للاستثمار مساهمتها في مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» لإضاءة 1.2 مليون مصباح على واجهة برج خليفة، وذلك بإضاءة 50 ألف مصباح تعادل قيمتها 50 ألف وجبة ستذهب لدعم جهود حملة «10 ملايين وجبة» في شهر رمضان المبارك.

ومقابل كل تبرع بقيمة وجبة لمبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» من خلال الموقع الإلكتروني www.tallestdonationbox.com يضيء مصباح من إجمالي 1.2 مليون نقطة مضيئة على واجهة برج خليفة، أعلى صرح عمراني في العالم، لتشكل معاً منارة أمل ورسالة تضامن عالمية مع كل المتأثرين بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» حول العالم.

وأوضحت ماك القابضة أن مساهمتها في حملة أطول صندوق تبرعات في العالم هدفها دعم هذه المبادرة الإنسانية بأهدافها النبيلة ورسائلها العالمية التضامنية الملهمة، مؤكدة أن دولة الإمارات وبيئة الأعمال والاستثمار الحيوية التي توفرها قيادتها الرشيدة أعطت الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال الكثير، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية للشركات تحتّم عليها تقديم الدعم والمساندة لمن يحتاجها في هذه الظروف الاستثنائية.

وأضافت الشركة: يسعدنا أن يعود ريع هذه المبادرة لدعم حملة «10 ملايين وجبة» التي تقدم وجبات الطعام والطرود الغذائية للمحتاجين والأسر المتعففة وتوصلها إليهم حيثما كانوا لتؤكد تضامن المجتمع معهم والوقوف إلى جانبهم.

وتتواصل المشاركات والتبرعات بالتدفق على مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» من مختلف الشرائح المجتمعية والمؤسسات الخيرية وقطاعات الأعمال والاستثمار والشركات ومزودي الخدمات، من خلال موقعها الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com

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