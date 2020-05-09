«تايجر القابضة» تتبرع بـ100 ألف وجبة

المصدر: دبي - البيان

تتواصل المساهمات من مختلف قطاعات الأعمال وشرائح المجتمع في مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم، التي تتم بالتعاون بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبرج خليفة، حيث أعلنت «مجموعة تايجر القابضة» تقديم 100 ألف وجبة، تعادل قيمتها مليون درهم، تضامناً مع المبادرة.

وفيما تواصل مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم تلقي المساهمات من المؤسسات والأفراد من عشرات الجنسيات الذين يعبرون عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة عن دعمهم للمبادرة ومعناها وفكرتها الإنسانية وأهدافها النبيلة، نجحت حملة 10 ملايين وجبة التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون من صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 11 في جمع قيمة أكثر من 11 مليون وجبة بعد أسبوع واحد فقط من انطلاقها.

وتنير مبادرة «أطول صندوق تبرّعات في العالم» 1.2 مليون مصباح تعكس مساهمات المتبرعين عبر موقعها الإلكتروني www.tallestdonationbox.com على واجهة برج خليفة، وعن مساهمة «مجموعة تايجر القابضة» التي تعادل قيمتها مليون درهم، قال المهندس وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارتها: «دولة الإمارات ومجتمعها أعطونا الكثير. ومساهمتنا في مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم تصب في توفير الوجبات لحملة 10 ملايين وجبة التي تحقق شبكة أمان ضد الجوع، وتدعم المبادرات الإنسانية الوطنية التي تحفظ كرامة الإنسان وحياته وتفتح باب المشاركة للجميع من أجل الجميع، بالشراكة بين مختلف المؤسسات والأفراد من كل القطاعات وعلى امتداد مساحة الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز