منصور بن زايد يبحث تطوير التعاون مع أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اتصالاً هاتفياً من ساردور أومورزاكوف نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد مع ساردور أومورزاكوف، خلال الاتصال الهاتفي، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وأوزبكستان في المجالات كافة. وهنأ أومورزاكوف سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعود على دولة الإمارات قيادةً وشعباً بالخير واليمن والبركات.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني عن شكر حكومته وخالص امتنانها لدولة الإمارات على إرسالها معدات وإمدادات طبية إلى أوزبكستان، لمساعدتها في مكافحة جائحة «كوفيد 19»، مشيدا بريادة الإمارات في العمل الإنساني، ودعمها المتواصل للبلدان الصديقة خلال هذا الظرف الصعب الذي يمر به العالم.

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