روضة بنت مكتوم: رسائل إنسانية لـ «أم الإمارات» في «استبشروا»

المصدر: الشارقة - وام

أكدت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، قرينة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مؤسس ورئيس مجموعة «إم.بي.إف» الوطنية، أن حملة «استبشروا» الرمضانية تضمنت رسائل إنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية راعية الحملة. وقالت الشيخة روضة في تصريح لها: «يجب التوقف بالدراسة والبحث للاستفادة من رسائل «أم الإمارات»، التي أعلن عنها بالتزامن مع إطلاق حملة «استبشروا»، فهذه الرسائل المهمة يحتاج إليها المجتمع ويمكن أن يستفيد منها العالم أجمع لتجاوز الظروف الاستثنائية الراهنة».

وأشارت إلى أن «أم الإمارات» تدعو في رسائلها إلى التفاؤل والثقة في الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تبذل كل غالٍ ونفيس لتحقيق رفعة الوطن، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، ما يستوجب التأكيد على دعم القيـــــادة الرشيــــدة والتحلي بالروح الإيجابية والتفاؤل، والاستفادة من التحديات الراهنة.

وذكرت الشيخة روضة، أن رسائل «أم الإمارات» عززت طمأنينة المواطنين والمقيمين على تلك الأرض الطيبة، منوهةً بدور واهتمام سموها بنشر الوعي في ظل الظروف الحالية ليتفاعل أفراد المجتمع بصورة إيجابية مع تلك التحديات، وبما يعزز التفاؤل بغد أفضل.

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