انطلاق مسابقة مليحة للقرآن الكريم عن بُعد اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تشهد منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة، مساء اليوم، انطلاق مسابقة مليحة للقرآن الكريم والتي تنظمها اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي مليحة الثقافي الرياضي، في إطار مسابقتها الرمضانية والموجهة للأطفال والشباب من مختلف أرجاء الدولة في إطار فعالياتها ومسابقاتها خلال الشهر وفق ما درجت على تنظيمه من كل عام خلال الشهر الفضيل.

وستقام المسابقة عن بُعد من خلال اختبارات المشاركين في المسابقة عبر الدخول على منصة زووم الإلكترونية من الساعة التاسعة مساء للاستماع إلى تلاوات المشاركين وحفظهم في المستويات الثلاث وذلك بعد أن جرى تشكيل لجنة لتقييم المشاركين واختيار الفائزين الأوائل في كل فئة.

وستقام مسابقة القرآن الكريم في ثلاث مستويات ويخصص المستوى الأول لحفظ سورة الفجر والمخصصة من عمر ست سنوات إلى ثماني سنوات، والمستوى الثاني من اليوم التالي وهو العاشر من شهر مايو لحفظ سورة النبأ من عمر ثماني سنوات حتى اثنتي عشرة، والمستوى الثالث في اليوم الذي يليه في الحادي عشر من شهر مايو في حفظ سورة الملك من عمر اثنتي عشرة إلى سبعة عشر عاماً.

وأشار محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي إلى أن مسابقة مليحة للقرآن الكريم هي واحدة من الفعاليات الرمضانية المهمة وتقام هذا العام بعد أن شهدت مشاركة لافتة من كافة الطلبة.

وأوضح أن لجنة التحكيم من المشايخ أعدت نظاماً لتقييم المشاركين من خلال التنسيق مع إدارة النادي واللجنة الثقافية لإعداد برنامج تقني على منصة زووم يتيح للمشارك تسميع آيات من القرآن الكريم ليتم من خلالها وضع علامة دقيقة على الحفظ والتلاوة والتمكن في أحكام الترتيل.

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