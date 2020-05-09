«حميد النعيمي لخدمة القرآن الكريم» يطلق دورته الرمضانية الأولى

المصدر: عجمان - وام

أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم الدورة الرمضانية الأولى «رتّل عن بعد» تحت شعار خلك في البيت، عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك ضمن المشاريع القرآنية التي يعقدها المركز عن بعد، حرصاً على إثراء هذا الشهر الفضيل وتسهيل استثمار الناس لأوقاتهم.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن هذه الدورات تقام للاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل خدمة القرآن الكريم ووصوله لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع في ظل الظروف الراهنة. وهنأت عزة بنت عبدالله النعيمي فريق عمل الدورة على حلول شهر رمضان.. داعية الله أن يجلي الغمة عن الأمة في القريب العاجل.

من جانبه، أوضح حسين محمد الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أن عدد حلقات الدورة يبلغ 35 حلقة للقرآن الكريم، بينما عدد الطلاب المنتسبين لها وصل إلى 400 طالب وطالبة وهو الرقم المستهدف، مقسمين على أفرع الدورة المختلفة، من حفظ ومراجعة وتجويد وختم لكتاب الله، إلى جانب حلقات تصحيح التلاوة للكبار والصغار.

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