حملة تعقيم منطقة مصفح تبدأ السبت

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ السبت حملة تعقيم منطقة مصفح التي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19 بالأحواض 3، و5، و6، و23، والتي تنفذها دائرة الصحة بالشراكة مع الجهات المختصة.

ويستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الأحواض المختارة، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

لن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث أن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض.

وعلى المقيمين في الأحواض المستهدفة التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

وتستمر فترة التعقيم في الأحواض الأربعة إلى حين الانتهاء من إجراء الفحوصات الشاملة، والتأكد من إجراء التعقيم بحسب الخطة الموضوعة، قبل الانتقال إلى الحوض التالي.

وتشمل الحملة تنفيذ برامج تثقيفية مكثفة لرفع الوعي عند العمالة بالإجراءات الاحترازية والوقائية بلغاتهم المحلية.

وتهدف الحملة إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، وتنظيم وإدارة عملية الفحص للعمالة المقيمة في منطقة مصفح حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وتسهيل إجراء الفحوصات من خلال توفير التنقل المجاني من وإلى مراكز الفحص.

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