شرطة الشارقة توزّع المير الرمضاني على 100 أسرة من نزلاء «العقابية»

المصدر: الشارقة - البيان

وزعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية المير الرمضاني على عدد 100 أسرة متعففة من أسر النزلاء، وذلك بالتعاون مع كل من هيئة الهلال الأحمر بالشارقة، وجمعية الشارقة الخيرية، ومركز ميغامول، وذلك ضمن مبادرة (لا تشلون هم) والتي تهدف إلى زرع السعادة في نفوس النزلاء و أسرهم، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، ويأتي ذلك في إطار سعيها الدؤوب لخدمة أفراد المجتمع، وقيامها بدورها المجتمعي المنوط بها على أكمل وجه.

دعم

وأكد العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، حرص المؤسسة العقابية والإصلاحية على تقديم أفضل الخدمات لإسعاد النزيل وأسرته، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الوقوف بجانب أسرة النزيل في الوقت الحالي، وذلك لزرع الاطمئنان والراحة في نفوسهم عن طريق الدعم المادي والمعنوي.

وأضاف مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، التي تهدف إلى الاهتمام ورعاية النزلاء وأبنائهم بتقديم المساعدات الرامية إلى إسعاد الأسر المحتاجة منها، عن طريق توفير الاحتياجات الأساسية وتلبية متطلبات الحياة اليومية لما في ذلك من أثر إيجابي كبير في نفوسهم، وجعل النزيل يعيش استقراراً نفسياً خلال قضاء فترة محكوميته داخل المؤسسة.

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