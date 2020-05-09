حديقة الحيوانات في العين تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أصدرت حديقة الحيوانات بالعين أمس تقريرها المؤسسي السنوي الأول لعام 2019، والذي يستعرض مسيرة عام كامل من الإنجازات والجهود والالتزام بتطبيق الاستراتيجية المؤسسية.

ويضم الدليل أبرز الإنجازات التي حققتها الحديقة ضمن ركائزها الثلاث المتمثلة في صون الحياة البرية والتعليم والتجربة الترفيهية السياحية، من ضمنها إجمالي مواليد 2019 البالغ عددهم 1086 مولوداً، وزوار الموقع الإلكتروني الذين فاق عددهم خمسة ملايين زائر، والطلبة الذين استقبلتهم الحديقة بعدد يناهز 50 ألف طالب، والمشاريع العشرة التي تدعمها الحديقة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

أبحاث

كما تضمن التقرير المكون من 158 صفحة، الأبحاث والابتكارات وبرامج الاستدامة والشراكات والعضويات المحلية والعالمية والبرامج التعليمية والتدريبية والتطوعية والتجارب الترفيهية والثقافية وبيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية والتوطين والمشاريع المستقبلية.

يذكر أن تقرير حديقة الحيوانات بالعين الأول 2019 يعد مرجعاً ومصدراً ثرياً لمعلومات وإنجازات تحققت على الصعيدين المحلي والعالمي في مجال صون الطبيعة.

جهود

وقال الدكتور مطر النعيمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين: «تركزت جهودنا نحو تعزيز مكانة دولتنا كأحد رواد العالم في مجال الحفاظ على الطبيعة وصون الحياة البرية، حيث شهدنا في مؤسستنا منذ تاريخ إنشائها على نجاح خططنا وبرامج الحفظ لأنواع مختلفة من الحيوانات البرية التي شارفت على الانقراض مثل المها العربي والحبارى وقط الرمال وغيرها».

كما قال غانم الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين: «عشنا خلال هذا العام فترة من الانتقال والتقدم الملحوظين في المؤسسة. لقد اتخذنا في كل مرحلة خطوات جادة لتحقيق جميع التوقعات لحديقة الحيوانات بالعين وتجاوزناها بتفوق، تمكنا خلالها من تطوير جوانب عدة في المؤسسة، سواء في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ عليها وصون الطبيعة، أو مجال تعزيز تجربة الزوار في مختلف المرافق مثل الحديقة والسفاري ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء».

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