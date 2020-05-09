مجلس ضاحية الرحمانية يبحث احتياجات الأهالي

المصدر: الشارقة ـ البيان

بحث مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة خلال مبادرة «جلستنا» التي نظمها عن بُعد مختلف احتياجات الأهالي، وتطرّق خلال الجلسة إلى جهود القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لاحتواء تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ترأس الاجتماع الذي عقد عن بُعد من خلال النظام الإلكتروني أحمد عبدالله المطروشي رئيس مجلس الضاحية وحضره علي سيف الجنيد نائب الرئيس وأعضاء المجلس.

وافتتح اللقاء أحمد عبد الله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية مشيداً بتواصل الأهالي الدائم ووصالهم مع أعضاء مجلس الضاحية وتباحثهم من خلال التقنيات الحديثة في مختلف القضايا التي تهم المجتمع، لافتاً إلى أن مجلس ضاحية الرحمانية وفي إطار أدواره الوطنية يواصل الاطمئنان على الأهالي والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في إطار الشعار الذي ترفعه مجالس الضواحي بأنها صلة بين المجتمع والحكومة.

وتناول اللقاء عن بعد ضمن مبادرة (يلستنا) عدداً من المحاور الرئيسة التي تفاعل معها الحضور وأبدوا آراءهم، وشملت مناقشة مختلف احتياجات أهالي مناطق الرحمانية في مدينة الشارقة ومختلف المشاريع التي تحققت والمشاريع المزمع تنفيذها سواء في الطرق وتوفير الخدمات في ظل احتياجات الأهالي وتوسع المناطق وما تشهده من حركة عمرانية.

وأكدوا على أهمية دور المجتمع من خلال التزامه بالتعليمات الدائمة.

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