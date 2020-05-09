مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم» تواصل منافساتها عن بعد

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصلت جولات مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم» التي ينظمها عن بعد، نادي تراث الإمارات، وانطلقت أولى جولاتها يوم الأحد الماضي فيما تعلن نتائجها يوم الأربعاء المقبل، وتجرى فعالياتها بمشاركة 47 مرتلاً من مواطني دولة الإمارات والدول العربية والإسلامية المقيمين داخل الدولة، يتنافسون في فئتي أشبال القرآن الكريم «15-7 سنة»، وشباب القرآن الكريم «30-16 سنة».

وشهد مساء أمس الأول منافسات الجولة الخامسة للمسابقة، فيما تتواصل الجولات يومي الأحد والإثنين المقبلين، قبل أن يتم إعلان النتائج في العشرين من شهر رمضان المبارك، حيث رصدت إدارة نادي تراث الإمارات جوائز مالية قيمة للفائزين، في إطار تشجيع النشء والشباب على الاهتمام بالقرآن الكريم.وقال الدكتور أنس محمد قصار عضو لجنة التحكيم إن إدارة نادي تراث الإمارات قبلت التحدي في هذا العام الاستثنائي، بإقامة المسابقة بالرغم من الظروف المصاحبة.

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