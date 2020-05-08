مبتعثو شرطة أبوظبي يلتحقون بمراكز مسح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

التحق عدد من طلاب وطالبات التخصصات الطبية من منتسبي شرطة أبوظبي بمراكز المسح الوطنية في ابوظبي والعين لدعم الفرق الطبية ميدانيا والتي دعت إليها الجهات الرسمية لموجهة جائحة كورونا المستجد حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد العميد عثمان حاجي الخوري مدير إدارة البعثات اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بخدمة المجتمع ومضاعفة جهودها لضمان أمنه خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها دول العالم في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد _ 19) .

وأشار إلى دور شرطة أبوظبي الفاعل في توفير أقصى درجات الحماية والوقاية وفق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة.

وذكر أن عددا من طلاب وطالبات إدارة البعثات الملتحقين بكلية فاطمة للعلوم الصحية تخصص تمريض وكليات التقنية العليا تخصص خدمات الطب الطارئ التحقوا بمراكز المسح الوطنية لفيروس كورونا في أبوظبي والعين للمشاركة في تقديم خدمات ميدانية صحية وإدارية .

وأوضح أن مهام الفريق تتمثل في التقصي عن بعد والمسح الحراري عبر المنافذ والمشاركة في الاشراف على خيم المسح من المركبات والقيام بالأعمال الإدارية في الأماكن المخصصة للحجر الصحي فضلا عن تنفيذ حملات توعوية للجمهور في مراكز التسوق التجارية.

ولفت إلى أن التحاق عدد من المبتعثين من التخصصات الطبيه ضمن الصفوف الأولى يندرج ضمن إطار المسؤولية المجتمعية والإنسانية لشرطة ابوظبي في محاربة الفيروس وتعزيز منظومة الوقاية والحماية في خطوة تعكس الحفاظ على أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتعزيز وقايتهم وسلامتهم.

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