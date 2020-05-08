استبيان عالمي.. الإمارات 3 عالمياً في رضا شعبها عن تعامل الحكومة مع «كورونا»

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في رضا الشعوب عن طريقة تعامل حكوماتها مع الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب نتائج استبيان الذي شمل 23 دولة هو الأول من نوعه لرصد مستويات رضا الشعوب عن تجاوب حكوماته مع أزمة «كورونا»، أجرته شركة «بلاك بوكس» الأمريكية المتخصصة في خدمات الاتصالات، بلغت نسبة الرضا لدى شعب الإمارات عن تعامل حكومته مع الأزمة 59%، وهي نفس النسبة لدى الشعب الهندي، ليتقاسم البلدان المركز الثالث عالمياً. ولم تتفوق عليهما سوى الصين التي استأثرت بالمركز الأول بنسبة رضا بلغت 85%، وفيتنام التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 77%.

وجاءت الإمارات ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم التي تجاوزت نسبة رضا شعوبها عن تعامل حكوماتها مع الأزمة 50% إلى جانب ماليزيا نيوزيلندا وتايوان.

وتفوقت الإمارات على كافة دول أوروبا التي لم تصل نسبة الرضا في أي منها إلى 50%، حيث كانت أعلى دولة فيها هي ألمانيا، بنسبة رضا 41%، وهي أيضاً نفس نسبة الرضا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على كلٍ من نيوزيلندا التي بلغت نسبة الرضا فيها 56% وأستراليا بنسبة 43% فقط.

وكانت أبرز مفاجآت الاستبيان هي التدني الهائل في نسبة الرضا لدى الشعب الياباني عن تعامل حكومته مع أزمة، إذ لم تتجاوز 16%، لتتذيل اليابان بذلك دول العالم في النتائج.

وكانت ثاني أدنى النتائج عالمياً من نصيب فرنسا بنسبة رضا بلغت 26%.

المعيشة الأفضل

من جهة أخرى، جاءت الإمارات في المركز الــ 11 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم لجودة الحياة للمواطنين في 2020، الصادرة أمس عن مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية.

وترصد القائمة أفضل الدول العالم في معيشة المواطنين خلال العام الجاري، استناداً إلى ثلاثة معايير هي رضا المواطنين عن معيشتهم في بلدهم، التوازن بين كافة الجوانب المعيشية، والاستقرار المعيشي. ثم قامت «سي ئي أو وورلد» باحتساب المجموع الكلي الذي حصلت عليه كل دولة لحاصل أرصدتها في المعايير الثلاثة، ثم رتبت الدول تنازلياً حسب مجموعاتها الكلية.

وحصلت الدولة على 94,25% في معيار رضا المواطنين عن معيشتهم في بلدهم، و 92.54% في معيار التوازن بين كافة الجوانب المعيشية، و56,31% في معيار الاستقرار المعيشي. فيما بلغ المجموع الكلي للإمارات 81,03%.

وتفوقت الإمارات على أستراليا التي جاءت في المركز 13، وحصلت على مجموع كلي 80,42%، والمملكة المتحدة «14، بمجموع كلي 79,81%»، وبلجيكا «15، بمجموع 79,57%»، ولكسمبورغ «17 بمجموع 79,16%»، وفرنسا «21 بمجموع 78,66%» والولايات المتحدة الأمريكية «23 بمجموع 78,48%»، واليابان «27 بمجموع 77,86%». كما تفوقت الإمارات أيضاً على سنغافورة، اسبانيا، وايسلندا. وكانت صدارة القائمة من نصيب هولندا التي حصلت على مجموع كلي 88,39%. فيما جاءت ألمانيا، نيوزيلندا، كندا، السويد، النرويج، الدنمرك، فنلندا وسويسرا في المراكز من الثاني وحتى العاشر على التوالي.

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