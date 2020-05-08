مناقشة استراتيجية المعاملات اللاورقية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، الاجتماع الدوري للمجلس عن بعد، بحضور أعضاء المجلس من مديري مراكز الشرطة، وممثلين من الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة استراتيجية المعاملات اللاورقية، والوصول إلى تخفيض استخدام الورق بنسبة 60% خلال العام الجاري، تحقيقاً لاستراتيجية الحكومة في التحول الكامل إلى حكومة بلا ورق بحلول 2021.

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك: «أن مراكز الشرطة في الإمارة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق استراتيجية القيادة العليا، واستراتيجية شرطة دبي، في بسط الأمن والأمان في الإمارة خصوصاً والإمارات عموماً، لافتاً إلى أن المجلس هدفه توحيد الجهود والعمل وفق رؤية واضحة وفعالة تسهم في تطوير العمل الشرطي، والوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري».

وأضاف: «إن الاجتماع ركز على تحقيق توجهات الحكومة، ومناقشة تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم، وطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل».

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