سيف الزري: فحص90777 عاملاً ولا إغلاق لـ«الرولة والصجعة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، خلال الملتقى الإعلامي الرابع، الذي عقدته شرطة الشارقة عن بعد، صباح أول من أمس، مع الإعلاميين، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من شرطة الشارقة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضبط إجراءات سكن العمال، وتعمل على مدار 24 ساعة، لمجابهة التحديات، حيث تم زيارة 27 مسكناً، كما تم مسح المناطق الصناعية، بما فيها الصجعة، بهدف تأمين احتياجات العمال، إضافة إلى تسيير دوريات على مدار الساعة، لضبط وفرض الأمن، من خلال 14 دورية تجوب المناطق الصناعية، و6 دوريات من البلدية، و3 من الدائرة الاقتصادية، كما أنه تم فحص 90 ألفاً و777 شخصاً من العمال، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم اكتشاف إصابات ومخالطين، وتولت الجهات المختصة شؤونهم، وبيّن أنه تم تخصيص 5 مواقع لتقديم العلاج للحالات المصابة المحجور عليها في الشارقة، مبيناً أن هناك 216 فرداً من عناصر الشرطة، يقومون بعملية ضبط الصناعيات، كما أنه لن يكون هناك إغلاق لمنطقتي الصجعة والرولة، حيث لا يوجد تفشٍ كبير لحالات «كورونا» وسط العمال.

حضور

وحضر الملتقى، اللواء سيف الزري الشامسيـ قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد دكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من الضباط.

وإلى ذلك، أشار العميد الدكتور أحمد الناعور مدير عام العمليات المركزية، إلى أنه تم فحص عدد من مساكن العمال، وبرزت القدرات الكبيرة التي تتمتع بها جمعية الشارقة الخيرية، والهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى الجمعية الهندية بالشارقة، وعدد من الشركات الخاصة، التي تقوم جميعها بتقديم الدعم من وجبات الطعام، والمستلزمات الوقائية، والاحتياجات الضرورية، التي لا يستطيع العمال شراءها، ودعم عمال الشركات المتعثرة مالياً.

وتحدث العميد الناعور، عن المخالفات، حيث بلغ عدد المخالفات 2176 مخالفة، وهي مخالفة الخروج من المنازل لغير ضرورة، أو لغير دواعي العمل، والمخالفات المتعلقة بتجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، بلغت 1725 مخالفة، وكان مجموع المخالفات 3901 مخالفة، منذ بدء برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً أن العوائل ليست ضمن مخالفة الالتزام بالعدد المسموح به من الركاب بالسيارة الواحدة.‏

تراجع

وأما عن الجرائم المقلقة، فأكد العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، أن هناك تراجعاً ملحوظاً في القضايا الجنائية بصورة عامة، حيث تراجعت الجرائم المقلقة بنسبة 37 %، كما تعامل المختبر الجنائي مع 5113 قضية، خلال الشهور الـ 4 الأولى من عام 2019، مقارنة بذات الفترة من العام الجاري 2020، والتي بلغت 3750 قضية، بالإضافة إلى وجود انخفاض ملحوظ أيضاً في جرائم السرقة.وحول الحد من الشائعات في الأزمة الراهنة، أوضح العميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة أن: «هناك شراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لرصد جميع الشائعات في هذا الجانب، حيث يتم التركيز على التوعية الأمنية والتوعية المرورية، إلى جانب دعم التوعية الصحية، من خلال المنشورات، واستخدامها في كل قنوات البث التابعة لشرطة الشارقة، من برامج إذاعية أو تلفزيونية».

ابتكارات

ومن جهته، كشف المقدم طارق المدفع مدير الاستراتيجية وتطوير الأداء، خلال الملتقى، عن مجموعة من أبرز الابتكارات، التي طورتها شرطة الشارقة لمواجهة فيروس «كورونا»، ومن بينها الدورية الذكية، المزودة بطائرة درون، وهي طائرة مزودة بكاميرات حرارية ذات دقة عالية، وتحتوي على مكبرات الصوت، للتواصل مع الجمهور، ونقل حركة المرور، كما شملت الابتكارات، استحداث بوابات ذكية ذاتية التعقيم، لمنتسبي الشرطة والسيارات.

التزام

أوضح اللواء سيف الشامسي، أن نسبة الالتزام بالتوجيهات بين أفراد المجتمع، تتراوح بين 97 % و98 % من المعدل اليومي، والتي تم رصدها خلال فترة التعقيم الوطني.

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