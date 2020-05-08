إطلاق الاستشارة الطبية عن بعد لمنتفعي التأمين الصحي في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

دشنت دائرة الموارد البشرية في عجمان خدمة الاستشارة الطبية عن بعد لجميع منتفعي التأمين الصحي في حكومة عجمان من حاملي بطاقات التأمين الصحي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وأكد عبدالله بوشهاب، مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدائرة على تحقيق غاياتها الاستراتيجية من خلال تقديم خدمات متميزة ومبتكرة للموارد البشرية وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار فیروس «كورونا» المستجد «كوفید 19».

وأشار مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية أن إطلاق هذه الخدمة يعكس حرص حكومة عجمان على صحة الموظفين بما يتسق مع الإجراءات الوطنية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، موضحاً أن خدمة الاستشارة عن بعد ستتيح لجميع المنتفعين الحصول على الجودة القصوى من الميزات المتاحة من دون تعريض أي شخص لمخاطر صحية على اعتبار أن الإنسان وسعادته تأتي على رأس الأجندة الوطنية للدولة. وتتيح الخدمة للمنتفعين من موظفي حكومة عجمان استشارة الطبيب عن بعد في حالات التشخيص والوصفات الطبية خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع عن طريق برامج الاتصال المرئي عبر التطبيق الذكي TruDoc 24x7 أو من خلال الرقم المجاني ‪800878362‬.

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