توسيع المناطق المحمية في أبوظبي 40 % خلال العامين المقبلين

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، خطط الهيئة الرامية إلى توسيع نطاق المناطق المحمية بنسبة تصل إلى 40%، خلال العامين المقبلين، وإنشاء مركز متطور للمصادر الوراثية النباتية، ومزود بأحدث تجهيزات علم الجينوم.

جاء ذلك خلال مقابلة مصورة، أجريت معها على قناة البث المباشر عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال، المنصة العالمية، وذلك بعد إعلان أبوظبي عن إطلاق أول مرصد يستشرف المستقبل البيئي، يهدف إلى تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية، بما فيها تلك المتعلقة بالمياه والتربة وجودة الهواء، من خلال استراتيجية تقوم على ثماني ركائز. وتناولت الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، تفاصيل السياسة الأولى من نوعها، المتعلقة بالمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تدعو إلى الحد من استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول إلى البدائل المستدامة المتوفرة على نطاق واسع.

وقالت: «لدينا بالفعل مشاتل نباتات محلية، تنتج ما يقارب 400 نبات سنوياً، ونتطلع إلى توسيع قدراتها بشكل أكبر، لتنتج ما يصل إلى مليون شتلة سنوياً».

وأبدت الظاهري ثقتها بالدور الذي من الممكن للتقنيات المتطورة أن تلعبه في دعم جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجي، إلا أنها حذرت من أن هذا سيتطلب تعاوناً جماعياً، من خلال تغيير نمط السلوك، وإبداء قدر أكبر من الالتزام من قبل قطاع الأعمال.

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