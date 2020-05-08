ورشة لتوعية المؤمّن عليهم بقانون المعاشات

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أول ورشة تعقد عن بُعد لتوعية المؤمن عليهم بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

حضر الورشة - التي قدمتها من الهيئة هند السويدي مدير وحدة المستحقات - من الوزارة مديرو الإدارات والأقسام، و(120) موظفاً وشهدت تفاعلاً كبيراً من موظفي الوزارة للتعرف على الحقوق والامتيازات التي يوفرها لهم قانون المعاشات.

وأثنت الهيئة على جهود وزارة المجتمع في استضافة الورشة، مؤكدة أنها أبدت استعداداً كاملاً لاستضافة الورشة عن بعد، ما يؤكد الجاهزية العالية التي تتمتع بها على مستوى البنية التقنية المتطورة، الأمر الذي أسهم في تحقيق غايات الورشة وأهدافها.

وقالت هدى السويدي مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة تنمية المجتمع إن الورشة تجسد التعاون بين المؤسسات الحكومية في تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الحالية التي لم تمنع من بلورة وسيلة للتواصل بين الجهات الحكومية لتقديم الخدمات سواء للمتعاملين أو الموظفين، مشيرة إلى حرص الوزارة على تعزيز ثقة الجمهور في أداء مؤسساتنا الحكومية وستعمل في هذا الإطار على تقديم كافة أوجه الدعم من أجل إنجاح مبادراتها.

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