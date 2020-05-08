إنجاز 29 ألفاً و735 ساعة من عمليات التعقيم في العين

المصدر: العين - وام

يواصل فريق بلدية مدينة العين عمليات التعقيم الوطني في مدينة العين وضواحيها، والتي بدأت في السادس والعشرين من مارس بالتزامن مع برنامج التعقيم الوطني على مستوى الدولة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث أنجز فريق التعقيم في البلدية نحو 29 ألفاً و735 ساعة عمل تعقيم منذ انطلاق برنامج التعقيم الوطني في مدينة العين من خلال تغطية مساحات كبيرة من المناطق السكنية والمرافق العامة ووسائل النقل العام ومراكز التسوق من أجل ضمان سلامة المجتمع وحفاظاً على صحة أفراده. وتشارك بلدية مدينة العين في برنامج التعقيم الوطني من خلال فريق متكامل يتكون من 142 متطوعاً و153 عاملاً ميدانياً بالإضافة إلى 18 مشرفاً على عملية التعقيم وتم الاستعانة بـ 54 سيارة مجهزة بمواد التعقيم وذلك لتغطية 5 قطاعات في المدينة.

وقامت البلدية بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات في توفير معدات جديدة يتم استخدامها لأول مرة في الإمارات خلال عملية التعقيم الوطني.

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