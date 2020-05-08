بلدية الشارقة تستأنف جلسات فض المنازعات الإيجارية عن بُعد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن استئناف الجلسات القضائية المتعلقة بفض المنازعات الإيجارية، من خلال نظام العمل عن بُعد، والاتصال المرئي بين قضاة لجان فض المنازعات وأطراف العلاقة، ضمن جهودها المستمرة، لتقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المستويات وإنجاز معاملاتهم المختلفة بالسرعة والدقة اللازمة وإسعادهم والمحافظة على صحتهم، حيث تعتبر هذه الخطوة إنجازاً آخر من إنجازات البلدية وخصوصاً من خلال نظام العمل عن بُعد.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن خطط ورؤى البلدية تتوافق مع توجهات إمارة الشارقة في التحول الرقمي واستخدام الخدمات الذكية، حيث تعمل البلدية على تعزيز هذه الرؤى، وتحقيق أهدافها من خلال برنامج التحول الرقمي «سابق»، وهو المشروع الأول من نوعه لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى رقمية بالكامل، وقد أسهم هذا المشروع حتى الآن في تحقيق قفزات نوعية بجودة الخدمات، التي تقدمها البلدية لمتعامليها، وسّهل كثيراً من آلية العمل وخصوصاً في ظل العمل عن بعد، وتفعيل هذا النظام لجميع القطاعات والإدارات، وفي ظل إغلاق البلدية لمختلف مراكزها الخدمية استأنفت البلدية عمل لجان فض المنازعات الإيجارية، من خلال التقاضي عن بُعد.

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