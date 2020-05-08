إقلاع أول رحلتين من الإمارات إلى الهند لإجلاء 350 شخصاً عالقين بسبب كورونا

المصدر: وام

أقلعت اليوم أول رحلتين من دولة الإمارات إلى جمهورية الهند تحملان على متنهما 350 مواطناً هندياً، بعد السماح للرحلات الجوية بالعبور من خلال مطارات الدولة.

واتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا جمهورية الهند الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات وذلك بالتنسيق مع سفارة وقنصلية الهند لدى الدولة.

وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء رعايا جمهورية الهند وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة.

من جانبه، أشاد بافان كابور، سفير جمهورية الهند المعين لدى الدولة بجهود الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، في تسهيل إجراءات مغادرة رعايا الهند إلى بلادهم على عدة مراحل من خلال مطارات الدولة.

وثمن كابور التنسيق المتميز بين البلدين الصديقين في هذا الصدد وتسهيل إجراءات مغادرة أبناء الجالية الهندية وإنهائها في وقت قياسي.

مشيداً بالإجراءات والتدابير الصحية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية في الإمارات لضمان خلو جميع ركاب الطائرة من فيروس كورونا قبل صعودهم للطائرة عائدين إلى بلادهم.

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