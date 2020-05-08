عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات حول كورونا مع وزير خارجية سنغافورة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية سنغافورة، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الطيران والسياحة والاقتصاد والتعليم والأمن الغذائي.

واستعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود احتوائها وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الصدد.

وأشاد سموه ووزير خارجية سنغافورة بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وسنغافورة، حيث يحتفي البلدان الصديقان بمرور 35 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وسنغافورة، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.

وثمن سموه دور الحكومة السنغافورية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها في هذه الظروف لمواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

مؤكداً أن التعاون القائم بين البلدين وتبادل الخبرات في هذا الصدد، يأتي تأكيداً على العلاقات المتميزة بينهما والحرص المستمر على تعزيزها.

كما أكد سموه أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز العلاقة بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة هذه الجائحة وكافة التحديات المستقبلية.

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