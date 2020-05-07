رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس العراقي

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق ومصطفى الكاظي رئيس وزراء جمهورية العراق وذلك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق ودولة مصطفى الكاظي رئيس الوزراء.

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