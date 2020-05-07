الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الإمارات خلال الخمسة أيام المقبلة على النحو التالي:



الجمعة:

الطقس: غائم جزئي إلى صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:



الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد:

الطقس: رطب على السواحل صباحاً خاصة شمالاً – صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحيانا نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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