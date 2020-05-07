استبيان عالمي: الإمارات الثالثة عالمياً في رضا شعبها عن تعامل الحكومة مع "كورونا"

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في رضا الشعوب عن طريقة تعامل حكوماتها مع الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب نتائج استبيان هو الأول من نوعه لرصد مستويات رضا الشعوب عن تجاوب حكوماته مع ازمة «كورونا»، أجرته شركة «بلاك بوكس» الأمريكية المتخصصة في خدمات الاتصالات، بلغت نسبة الرضا لدى شعب الإمارات عن تعامل حكومته مع الأزمة 59%، وهي نفس النسبة لدى الشعب الهندي، ليتقاسم البلدان المركز الثالث عالمياً.

ولم تتفوق عليهما سوى الصين التي استأثرت بالمركز الأول بنسبة رضا بلغت 85%، وفيتنام التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 77%.

وجاءت الإمارات ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم التي تجاوزت نسبة رضا شعوبها عن تعامل حكوماتها مع الأزمة 50% إلى جانب ماليزيا نيوزيلندا وتايوان.

وتفوقت الإمارات على كافة دول أوروبا التي لم تصل نسبة الرضا في أي منها إلى 50%، حيث كانت اعلى دولة فيها هي ألمانيا، بنسبة رضا 41%، وهي أيضاً نفس نسبة الرضا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على كلٍ من نيوزيلندا التي بلغت نسبة الرضا فيها 56% وأستراليا بنسبة 43% فقط.

وكانت أبرز مفاجآت الاستبيان هي التدني الهائل في نسبة الرضا لدى الشعب الياباني عن تعامل حكومته مع أزمة، إذ لم تتجاوز 16%، لتتذيل اليابان بذلك دول العالم في النتائج.

وكانت ثاني أدنى النتائج عالمياً من نصيب فرنسا بنسبة رضا بلغت 26%.

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