الهند تبدأ إعادة رعاياها العالقين في الإمارات بسبب كورونا

المصدر: وام

بدأت جمهورية الهند إعادة بعض مواطنيها العالقين في الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و البالغ عددهم 168 شخصا.

و خضع ركاب الرحلة - التي إنطلقت من مطار أبوظبي الدولي اليوم - لجميع الإجراءات الصحية والفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل صعودهم إلى الطائرة وهي الإجراءات التي إطلع عليها سعادة بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة خلال زيارته لقاعة الفحص بالمطار .

وقال بافان كابور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن رحلة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية " إنديا أكسبريس " تعد الرحلة الأولى التي تسيرها الحكومة الهندية بالتعاون مع السلطات في دولة الامارات لإجلاء الفوج الأول من الرعايا الهنود الذين علقوا في الدولة بسبب كورونا .. و أضاف أن هذه الرحلة غادرت متجهة إلى مدينة كوتشي في ولاية كيرلا الجنوبية الهندية.

وثمن التنسيق المتميز بين البلدين في هذا الصدد و تسهيل إجراءات مغادرة أبناء الجالية الهندية و إنهائها في وقت قياسي.. و أشاد بالاجراءات و التدابير الصحية التي تم اتخاذها من قبل السلطات الصحية في الإمارات لضمان خلو جميع ركاب الطائرة من فيروس كورونا قبل صعودهم للطائرة عائدين إلى بلادهم.

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