موظفو دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة يدعمون الأسر المتعففة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بحس إنساني ومساهمة خيرية تكاتف موظفو دائرة شؤون الضواحي والقرى في إطلاق مبادرتهم الداعمة لأعمال جمعية الشارقة الخيرية في دعم مواردها بما تخصصه للأسر المتعففة خلال شهر رمضان الكريم بتوفير خضروات محلية طازجة وتوزيعها على مستحقيها.



وتعد البادرة الخيرية أحد أوجه أعمال البر الذي تعاون عليه كافة موظفو الدائرة من مختلف الادارات والأقسام وكذلك من موظفي مجالس الضواحي لتنظيم مبادرة خيرية تخصص في توفير غذاء صحي للأسر المتعففة من خضروات طازجة من السوق المحلي وإيصالها بواسطة جمعية الشارقة الخيرية للأسر المستحقة بالشراكة مع مزرعة سالم المزروعي بالزبير والذي قدم الخضروات في إطار تلك الشراكة الخيرية بسعر رمزي، كما أنها تتماشى مع سياسة دولة الإمارات الرامية والسباقة للقيام بالأعمال الخيرية داخل الدولة ودعم جهود جمعية الشارقة الخيرية في توفير الغذاء للأسر لمن هم في أمس الحاجة إليه.



تثمين

وثمن خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى تلك المبادرة الخيرية والنوعية لموظفي الدائرة وتكاتفهم مع بعضهم في إطلاق فكرة هذه المبادرة وتنفيذها والتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومزرعة المواطن سالم المزروعي بالزبير ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على كافة موظفي الدائرة من الرجال والنساء بل دائما ما يتعاون الموظفون في دعم المبادرات الخيرية المختلفة ، مبينا أن مبادرة توفير الخضروات الطازجة من السوق المحلية للأسر المتعففة والمعوزة لاسيما خلال شهر رمضان الكريم تأتي لتكريس مبادئ المسؤولية الاجتماعية وقيم العمل الانساني وحشد طاقات الموظفين لتعميق مفهوم وممارسة العمل الخيري.



تشجيع

وأكد بأن الفكرة لاقت التشجيع والترحيب من قبل كافة الموظفين كونها مبتكرة وهامة للأسر التي تفتقد الخضروات الطازجة والتي تعد هامة للصحة العامة ومفيدة لأفراد تلك الأسر وحاجة هامة لتوجيه المجتمع إلى هذا التوجه الصحي.



وأشاد السويدي بهذه المبادرة التي تتواصل في سلسلة من المبادرات العديدة للدائرة في ظل مسؤوليتها الاجتماعية والخيرية ، متمنيا أن تكون امتدادا لغيرها من الأعمال والمبادرات الأخرى والتي تعزز من حرص موظفي الدائرة على عمل الخير والمساهمة الفعالة تأسياً بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعما لجهود جمعية الشارقة الخيرية في ما تنفذه من مبادرات وأعمال إنسانية متواصلة .

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