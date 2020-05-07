"شرطة الشارقة" تعقد الملتقى الرابع للإعلاميين عن بعد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال الملتقى الإعلامي الرابع الذي عقدته شرطة الشارقة عن بعد صباح أمس الأول مع الإعلاميين أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من شرطة الشارقة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لضبط إجراءات سكن العمال، فتم زيارة 27 مسكنا ، كما تم مسح المناطق الصناعية بما فيها الصجعة بهدف تأمين احتياجات العمال ، إضافة إلى تسيير دوريات على مدار الساعة للضبط وفرض الأمن من خلال 14 دورية تجوب المناطق الصناعية و 6 دوريات من البلدية و3 من الدائرة الاقتصادية.

كما تم فحص 90 ألفا و777 شخصا من العمال بالتعاون مع الجهات المختصة ، فتم اكتشاف إصابات ومخالطين وتولت الجهات المختصة شؤونهم وتم تخصيص 5 مواقع لتقديم العالج للحالات المصابة المحجور عليها في الشارقة ، مبينا أن هناك 216 فردا من العناصر الشرطية يقومون بعملية ضبط الصناعيات ، كما أنه لا اغلاق لمنطقة الصجعة والرولة ، ولا يوجد تفش كبير لحالات كورونا وسط العمال ، كما أنه لم يتم اي تغيير على نقل العمال إلى إمارات أخرى .

حضور

وحضر الملتقى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة و العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة و العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة و العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية و العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة و العميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة و المقدم طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وعدد من الضباط .

لجنة

وقال إن اللجنة التي تم تشكيلها دورها ليس رقابي فقط ، بل هناك دور إنساني يتمثل في توفير الوجبات بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية والهلال الأحمر وتذليل المشاكل التي تجابه العمال ، ، حيث تم حل مشكلة عمال من إحدى الجنسيات الآسيوية يعملون بأحد قطاع المواصلات ، فتم التنسيق مع سفارة تلك الجنسية لحلحلة مشاكلهم .

وأضاف الزري أن الربع الأول من العام 2020 شهد انخفاضا في عدد الوفيات ، حيث بلغت 14 وفاة ، فيما بلغت 39 حالة وفاة في ذات الفترة من العام 2019 ، كما كان هناك ارتفاع بسيط في الحوادث المرورية البسيطة في ذات الفترة ، كما انخفضت نسبة الجرائم المغلقة في الربع الاول من العام الجاري بنسبة 37 % لتصل الى 3 آلاف قضية ، مقارنة ب 5 آلاف قضية في الربع الأول من العام الماضي ، اضافة الى انخفاض بنسبة 50 % بالنسبة للقضايا المجتمعية ، مبينا ان بلاغات السرقة كانت مغلقة والسبب اهمال اصحاب المنشآت ، كما أن هناك تراجعا ملحوظا في سرقة محال الصرافات ولا بلاغات سطو عليها ، نتيجة لتسيير الدوريات الامنية ووضع الكاميرات من قبل اصحاب تلك الشركات .

شراكة لرصد الشائعات

ولفت إلى أن هناك شراكة مع المكتب الاعلامي للشارقة فيما يتعلق برصد الشائعات ، وأنه تم تحويل شخصين من مطلقي الشائعات الى النيابة العامة للتحقيق معهم ، أحدهم نشر فيديو من قرية التسجيل بالشارقة يبين أن هناك مصابا بكورونا ، والثاني محطم زجاج المركبات والذي ادعى الجنون من خلال ضربه لأبواب مركز الشرطة من الخارج ، لافتا الى انه تم عمل عدد من البرامج باللغتين العربية والانجليزية خلال فترة التعقيم استفاد منها مليون و25 ألف شخص ، كما أن نسبة الالتزام بفترة التعقيم من الجمهور بلغت 97 % ، ، وأن المخالفات خلال تلك الفترة عددها 3 آلاف و901 مخالفة ، منها ألفان و176 مخالفة الخروج من المنزل دون اعذار وألف 725 مخالفة لتجاوز عدد الركاب على 3 ركاب .

وبين الزري أنه خلال شهر رمضان تكثر حالات التسول خصوصا مع جائحة كرونا ، ومتوقع ان تزيد وسط العمال ، مبينا انه تم وضع نقاط ثابتة وتم تزويدها بالكاميرات لرصد المتسولين من خلال خطة يتم فيها التحفظ عليهم في أماكن تتوافر فيها كل مقومات الحياة الكريمة ، ومتى ما فتحت المطارات سوف يتم التعامل معهم ، لان المتسولين يشكلون خطورة على المجتمع ومن الممكن ان يكونوا مصابين بفيروس كورونا ، وبالتالي ينقلون المرض الى غيرهم ، لافت الى ان القيادة العامة لشرطة الشارقة بدأت العمل عن بعد منذ العام 2016 لاستشراف المستقبل في بعض الوظائف .

99 %

ولفت خلال الملتقى الاعلامي السنوي الرابع الذي تناول 4 محاور ، حيث تناول المحور الاول الحالة الامنية والثاني الحالة المرورية والثالث الاستعداد والجاهزية والمحور الرابع سعادة المتعاملين ، أنه في المحور الامني حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة تفوقا في نتائج مؤشراتها الاستراتيجية ومستهدفاتها خلال 2019 ، فبلغت نسبة الشعور بالأمان 99 % ، فيما حققت في العام 2018 98 % ، كما انخفض معدل الجرائم المغلقة بنسبة 13 % لكل 100 ألف نسمة ، كما انخفض عدد الجرائم المبلغ عنها بنسبة 26 % ، لافتا الى انه تم تنظيم 113برامج وفعاليات لمتعاطي المخدرات بزيادة قدرها 53 % على العام 2018 ، استفاد منها 20035 شخصا بزيادة قدرها 100 % على العام 2018 .

تعزيز

وأضاف قائد عام شرطة الشارقة أن من العوامل التي أدت إلى تعزيز الأمن والأمان وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية هي تنفيذ مسرعات المستقبل لمكافحة الجرائم والتركيز بالقضايا الأمنية التي تؤثر على الامن العام واطلاق برنامج السلامة والامن في الجامعات وتشكيل الفرق الميدانية لمتابعة القضايا والكشف عن مرتكبيها ، اضافة الى تطوير منظومة الحد من الشائعات التي تؤثر على الامن العام وتعزيز نظام المراقبة على المرافق التجارية والصناعية ، وتنفيذ 7 حملات أمنية متخصصة بالظواهر الأمنية استهدفت 223 منطقة استفاد منها 283 شخصا .

وتناول المحور الثاني الحالة المرورية خلال 2019 والذي أكد خلاله قائد عام شرطة الشارقة انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 25 % بفارق 21 حالة وفاة ، كما انخفضت وفيات الدهس بنسبة 37 % بفارق 11 حالة وفاة ، اضافة الى انخفاض وفيات حوادث التدهور بنسبة 55 % بفارق 6 وفيات في العام 2018 ، مبينا ان العوامل التي أدت الى انخفاض الحوادث تطبيق معايير السلامة المرورية على 5 طرق رئيسية من تلك التي تكثر فيها الحوادث ، اضافة الى تنفيذ 12 حملة مرورية استفاد منها 208 آلاف شخص .

8.18 دقائق

وبين الزري ان المحور الثالث تناول الاستعداد والجاهزية ، وأن مستهدف زمن الاستجابة للبلاغات الهامة بوزارة الداخلية 9 دقائق وأن معدل الاستجابة لحالات الطوارئ بالشارقة 8.18 دقائق خلال 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15 % عن 2018 ، كما أنه ما عزز مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ هو تطوير منظومة موقع الحدث وتوحيد اجراءات العمل بين غرف العمليات والدوريات واعداد برامج توعية للمجتمع للتعامل مع مركبات الطوارئ على الطرقات .

ولفت الى أن المحور الرابع تناول تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة في 2019 ، حيث بلغ مؤشر سعادة المتعاملين مع القيادة العامة 97.4 % ومؤشر سعادة المتعاملين مع مركز خدمات المرور والترخيص 98.3 % ومؤشر التحدث بشكل ايجابي عن المركز 98.3 % ، كما بلغ عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين 459 ألفا و 204 خدمات ، لافتا الى أنه تم اطلاق 17 مبادرة استراتيجية أمنية ومرورية تهدف الى تحقيق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون الامارات من افضل دول العالم في تحقيق الامن والسلامة ومنها ، برنامج السلامة والامن للجامعات تطوير منظومة للحد من الشائعات التي تؤثر على الأمن العام وحوكمة القضايا الأمنية وتطوير منظومة المراقبة الامنية وخلافها من المبادرات .كما حصدت الشرطة في ذات العام 13 جائزة تنوعت ما بين المؤسسية والفردية ، وابرزها جائزة شرطة دبي الدولية لمراكز الاتصال وجائزة وزير الداخلية وجائزة قادة الشرطة العالمية على مستوى العالم .

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