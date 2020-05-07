شما بنت محمد بن خالد آل نهيان تطلق مبادرة "الباحثون عن المعرفة لا توقفهم الأزمات"

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الشباب، موضحةً ضرورة بناء آمال وطموحات على طاقات الشباب وجهودهم العظيمة.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مساء أول من أمس، خلال لقائها أعضاء مجلس العين للشباب، بحضور أعضاء من إدارة مؤسساتها، عبر منصات التواصل الاجتماعي عن بعد: "أطلقتُ مبادرة (الباحثون عن المعرفة لا توقفهم الأزمات)، لنثبت للعالم أجمع أننا مجتمع يمتلك ديناميكية في تحويل الأزمات إلى طاقة بناء فعَّالة، لنترك بصمة حقيقة ومختلفة على صفحات التاريخ بأننا استطعنا مواجهة الأزمة وتجاوزناها بمحبتنا وعطائنا"، مشيرةً إلى أنها تطمح أن ترى أثر المبادرة ونتائجها في خدمة المجتمع.

وطرحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد سؤالاً على أعضاء المجلس مفاده: ما دور الإنسان الحقيقي في مواجهة الأزمة؟ ليؤكد الجميع أن القيمة الإنسانية هي التعاون والحرص على العطاء.

وتم خلال الاجتماع تقديم ملخص للمبادرة التي تأتي بإيمان الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بأن الشباب هم رهان المجتمعات والدول على المستقبل، ولذلك لا بد من أن يكون لهم الاهتمام الأكبر والرعاية المثلى لدعم مهاراتهم وخبراتهم.

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