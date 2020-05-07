منصور بن زايد: دعم محمد بن زايد دافع للاستمرار

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرق العمل الوطنية وحرصه على متابعتهم والتواصل معهم في مختلف القطاعات.. يشكل حافزاً ودافعاً لهم للاستمرار في بذل مزيد من الجهود والعمل في خدمة الوطن.

وأكد سموه أنه جرى التنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لإلزام المحلات التجارية والمراكز والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتخصيص رفوف خاصة لتسويق منتجات المزارعين الإماراتيين والمنتجين المحليين بهدف عرض منتجاتهم مباشرة وإيصالها إلى المستهلك دون الحاجة إلى موزعين في إطار الخدمات التي تقدم للمزارعين ولتشجيع المنتج الزراعي الوطني خاصة خلال هذه الظروف.

وبحث سموه في مداخلة له خلال المحاضرة التعاون والتنسيق مع جمعية المزارعين ومستوى إنتاجها ونوعيته وحجم توزيعه في أسواق الدولة خلال الظروف الحالية.. واحتياجات الدولة من الإنتاج الزراعي.

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