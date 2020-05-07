20 خوذة ذكية و6 كاميرات حرارية بمحطات المترو والحافلات

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

كشف العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، أن الإدارة فعلت 20 خوذة ذكية معتمدة ضمن آليات العمل في الإدارة لأول مرة في الدولة بمحطات المترو والحافلات، بالإضافة إلى وضع 6 كاميرات حرارية في المحطات الرئيسية في مترو دبي.وقال الحثبور لـ«البيان» إنه بعد استخدام الخوذة الذكية ضمن آليات العمل في إدارة أمن المواصلات، تم قياس درجة حرارة ما يقارب 30 ألف من مستخدمي مترو دبي والحافلات.

وذكر أنه تم رصد شخصين خارج المحطة يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لمتابعة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وقال الحثبور إن إدارة أمن المواصلات في دبي تحرص على استخدام أفضل التقنيات الحديثة وتوسيع مجالات الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق استراتيجية الإدارة وتعزيز الإجراءات للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع النقل والمواصلات، وبعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في السادس والعشرين من أبريل الماضي بإعادة فتح خدمات مترو دبي والحافلات للجمهور تم تفعيل الكاميرات الحرارية الخاصة خلال الأسبوع الأول من إعادة تشغيل خدمة مترو دبي، بالإضافة إلى ذلك تقوم الكاميرات الحرارية برصد التزام مستخدمي مترو دبي بارتداء الكمامات، ولوحظ التزام كبير بارتداء الكمامات، وبعض الحالات التي غير الملتزمة تم التنبيه عليهم بضرورة ارتداء الكمامات.

وأفاد الحثبور أن استخدام الخوذة الذكية ساعدنا في قياس درجة حرارة شريحة كبيرة من مستخدمي المواصلات العامة دون التأثير على انسيابية حركة الجمهور في المحطات وبمسافة آمنة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الجمهور قبل الدخول للمحطات.وأضاف أن إدارة أمن المواصلات تسعى إلى تبني أفضل الممارسات العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وتقوم حالياً بتجربة النظارة الذكية Rokid T1 لقياس درجة حرارة مستخدمي قطاع النقل والمواصلات بطريقة آمنة. وتعتبر النظارة الذكية الأولى على مستوى المنطقة ذات تقنية عالية الجودة، وتم تطويرها خصيصاً للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وهي تدمج تكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم استخدامها في الصين وأثبتت فعالياتها في قياس درجة حرارة الجمهور بدقة عالية.

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قال العميد عبيد الحثبور إن النظارة الذكية أول تقنية مراقبة درجة الحرارة بطريقة آمنة وفعالة في العالم ويمكن استخدامها للدوريات المتنقلة في الأماكن العامة والتي بها حشود كبيرة مثل محطات المترو والحافلات، منوهاً إلى أن النظارة تساعد في الكشف الحراري على مسافة مترين، حيث يمكن قراءة درجة حرارة 100 شخص في الدقيقة.

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