خليفة الظاهري: الهدي النبوي أسس لمفهوم الحجر الصحي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أكد خليفة الظاهري المدير العام لمركز الموطأ للدراسات والتعليم وعضو من أعضاء مجلس أمناء جامعة محمد الخامس – أبوظبي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي تؤدي إلى انحسار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومنها الالتزام بأداء صلاة التراويح والقيام والجمعة في البيوت، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى إزالة الضرر أو تقليله، وكما هو معروف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والأخذ بالرخص أولى من العزيمة، حفاظاً للنفوس، كاشفاً عن أحاديث نبوية تؤسس لمفهوم الحجر الصحي.

جاء ذلك خلال محاضرة «الهدي النبوي في التعامل مع الأوبئة» التي نظمتها جامعة محمد الخامس – أبوظبي أمس الأول ضمن محاضرات موسمها الرمضاني الأول عن بعد عبر حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي. واستهل المحاضرة: «فرضت أزمة كورونا آثارها ونتائجها على العالـم، حيث تعد تحديا إنسانـيا حقيقيا، وظرفا عصيبا يستلزم من البشرية جمعاء قيم التعاون والتضامن، وقيم الالتزام والقانون لتجاوز هذه المرحلة، فإن الأزمات محك الأمم، والمجتمعات تبرز مدى وعيها والتزامها بالمنظومة القيمية والأخلاقية، في مثل هذه الظروف».

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