أخبار الساعة: القوات المسلحة من أقوى جيوش المنطقة وأكثرها تسليحاً واحترافية

المصدر: أبوظبي - وام

ذكرت نشرة «أخبار الساعة» أن القوات المسلحة الإماراتية تطورت بشكل غير مسبوق، وأصبحت واحدة من أفضل وأقوى جيوش المنطقة، وأكثرها تسليحاً واحترافية؛ حيث تقوم بأدوار مهمة سواء فيما يتعلق بمهمتها الرئيسية في حماية حدود الوطن والذود عنه ضد أي اعتداء أو مساس به؛ أو على المستوى القومي العربي.

وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «القوات المسلحة.. درع الوطن وصمام أمانه»: احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بالذكرى الرابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، والتي تصادف السادس من مايو من كل عام؛ ففي مثل هذا اليوم من عام 1976 أقر المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية لتكون درع الوطن وحصنه المنيع وحامي مكتسباته وإنجازاته؛ وقد كان هذا يوماً فارقاً في تاريخ الدولة لا يقل أهمية عن يوم توحيد الإمارات السبع وإعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971؛ حيث مثل مرحلة جديدة ليس فقط لأن كل أجهزة الدولة اكتملت، أو لأنه جعل الولاء للاتحاد والدولة فوق كل ولاء؛ بل لأنه أكد أيضاً المصير المشترك لكل أبناء الإمارات وتصميم القيادة والشعب على ترسيخ قواعد الاتحاد.

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