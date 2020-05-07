افتتاح مركز فحص«كورونا»بالمجان في المصفح

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مركز الفحص الطبي بمنطقة مصفح في أبوظبي، ضمن مشروع المسح الوطني للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمجان، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة ـ أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وقد تم بناء مركز الفحص الجديد بمساحة 3500 متر مربع وسيزيد من قدرة الفحوصات اليومية في أبوظبي بنسبة 80%، وجرى تصميم المركز المبني حديثاً بهدف ضمان الراحة والأمان لكل من الزوار ومتخصصي الرعاية الصحية، ويتميز المركز المكيف الهواء بالكامل لتوفير أقصى قدر من الراحة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، بتسجيل الزوار وفرزهم وفحصهم دون أي تلامس، وسيقوم فريق التمريض التابع لشركة «صحة» بجمع العينات من داخل حجرات مغلقة بالكامل للحد من انتقال العدوى.

أهداف

ويستهدف المركز الجديد إجراء 335 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للمقيمين والعاملين في منطقة مصفح على خلال الأسبوعين المقبلين.وأكد محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، أن فيروس كوفيد 19 يشكل خطراً كبيراً من ناحية سرعة انتشاره، ومن الضروري أن نقوم بفحص أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتحديد أولئك الذين يحتمل إصابتهم بالفيروس، لا سيما الأشخاص الذين لا يعانون أي أعراض.

وقالت الدكتورة خلود الضالعي، مدير إدارة المراكز الصحية في أبوظبي، إنه يتم فرز المراجعين عند دخول المركز ويتم إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة حيث تجرى الفحوصات لهم مجاناً، مشيرة إلى أنه يتم فحص أكبر عدد ممكن بكفاءة، من خلال فرز جميع زوار المركز لتحديد فئات المخاطر والحالات ذات الأولوية للخضوع للفحوصات السريعة.

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي للعمليات للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، أن هذا المركز يعتبر ثالث مركز للخدمات العلاجية الخارجية تم تشغيله في منطقة المصفح، بهدف توسيع نطاق الفحوصات.

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