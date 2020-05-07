«موانئ دبي العالمية» توزع سلالاً غذائية على 9 آلاف أسرة في الصومال

المصدر: دبي - البيان

نظمت موانئ دبي العالمية - بربرة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبادرة جديدة لتوزيع السلال الغذائية على 9 آلاف أسرة في جميع أنحاء جمهورية أرض الصومال، وهي المبادرة الأكبر من نوعها في هذا الصدد متجاوزة كافة معدلات السنوات السابقة، سواء في حجمها أو نطاقها، حيث تحرص الشركة على وصول السلال الغذائية إلى الأسر المستفيدة في كافة أنحاء أرض الصومال. ومن المُتوقَّع أن تستغرق عملية التوزيع 10 أيام. وقام الرئيس موسى بيحي عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال، بتعيين فيصل علي، رئيس اللجنة الوطنية للجفاف، للتنسيق مع إدارة موانئ دبي العالمية - بربرة وموظفيها فيما يتعلق بخطط التوزيع والتدابير اللوجستية.

ويتم حالياً توزيع السلال الغذائية على الأسر في المراكز السكانية الرئيسية على مستوى جمهورية أرض الصومال، بدءاً من سيريجابو في شرق البلاد وحتى بورما في غربها.

وقال سوباتشاي واتانافيراتشاي، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية - بربرة: «بذلت الشركة جهوداً كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية لدعم أرض الصومال في مواجهتها لفيروس «كوفيد 19»، وذلك بالتعاون مع المقر الرئيسي في دبي.

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