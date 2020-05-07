مسؤولو السفارة الفلسطينية في أبوظبي يتطوّعون بالتبرع بالدم

المصدر: أبوظبي – البيان

شاركت سفارة دولة فلسطين في أبوظبي، في حملة «ملتزمون يا وطن، ملتزمون بالتبرع والتطوع»، التي تأتي تحت مظلة الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، بالتعاون مع منصة «متطوعين.إمارات»، حيث بادر عدد من المسؤولين في السفارة، بالتبرع بالدم، دعماً للجهود الوطنية، في ظل الظروف الراهنة.وكان السفير عصام مصالحة، سفير دولة فلسطين لدى أبوظبي، أول المتطوعين المتبرعين بالدم، إلى جانب جمال أبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، ومالك ملحم رئيس مجلس العمل الفلسطيني في دبي والمناطق الشمالية، وحمدان نزال مستشار القنصلية في سفارة دولة فلسطين، ونبيه العلي عضو في مجلس العمل الفلسطيني.

وقال السفير مصالحة: إن دولة الإمارات، أغدقت على كل من فيها أمناً وأماناً ورخاءً، وطال خيرها البعيد والقريب، ولا تزال صاحبة اليد الطُولى في العمل الإنساني، لذا، فإن من واجب المقيمين والمواطنين فيها، السعي في مختلف الظروف والأوقات، لرد هذا الجميل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز