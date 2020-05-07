«الجود في رمضان» على قناة «إسلامية دبي»

المصدر: دبي – البيان

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بث سلسلة الدروس والمحاضرات الدينية عن بعد وذلك في إطار عمل الدائرة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية خلال شهر رمضان المبارك وفق الإجراءات الاحترازية وتنفيذاً للقرارات الحكومية الرامية بالتباعد الاجتماعي، في سبيل القضاء على فيروس كوفيد 19، وإيماناً من الدائرة بالحفاظ على صحة الإنسان أولاً والتي حثنا عليها ديننا الحنيف. وبثت الدائرة أمس 13 رمضان الساعة 5 عقب صلاة العصر درساً بعنوان «الجود في رمضان» عن بعد عن طريق قناة إنستغرام الدائرة ( @iacaddubai) يقدمه مفتٍ أول بالدائرة الشيخ محمد حسن الطاهر.

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