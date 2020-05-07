أمن المواصلات في دبي يفعّل 20 خوذة ذكية و6 كاميرات حرارية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، أن الإدارة استخدمت الخوذة الذكية التي تم اعتمادها ضمن آليات العمل في الإدارة لأول مرة في الدولة، بتفعيل 20 خوذة ذكية في محطات المترو ومحطات الحافلات، وثبَّتت 6 كاميرات حرارية في المحطات الرئيسة في مترو دبي، موضحاً أنه بعد استخدام الخوذة الذكية ضمن آليات العمل في إدارة أمن المواصلات، تم قياس درجة حرارة ما يقارب 30 ألفاً من مستخدمي مترو دبي والحافلات، ورصد شخصين خارج المحطة يعانيان ارتفاعاً في درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لمتابعة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

وقال العميد الحثبور إن إدارة أمن المواصلات في دبي تحرص على استخدام أفضل التقنيات الحديثة، وتوسيع مجالات الابتكار، وتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق استراتيجية الإدارة، وتعزيز الإجراءات للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع النقل والمواصلات، مشيراً إلى أنه بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في 26 أبريل الماضي بإعادة فتح خدمات مترو دبي والحافلات للجمهور، تم مسح درجات حرارة ما يقارب من 103 آلاف شخص من مستخدمي مترو دبي في المحطات الرئيسة، ورصد عدد من الحالات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، تم توجيههم بالذهاب إلى مراكز الفحص.

وذكر أن الكاميرات الحرارية ترصد التزام مستخدمي مترو دبي بارتداء الكمامات، مبيناً أنه لوحظ التزام كبير من مستخدمي المترو دبي بارتداء الكمامات.

وأفاد العميد الحثبور بأن استخدام الخوذة الذكية ساعد على قياس درجة حرارة شريحة كبيرة من مستخدمي المواصلات العامة دون التأثير في انسيابية حركة الجمهور.

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