178 استشارة أسرية قدّمتها «تآلف» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي – نورا الأمير

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بلغ عدد الحالات التي تم تقديم استشارات أسرية وزوجية وتربوية واجتماعية لها من خلال مبادرة «تآلف» في وزارة تنمية المجتمع في الربع الأول من العام الجاري 178 استشارة، 119 منها عبر الاتصال الهاتفي من خلال مركز الاتصال و40 استشارة عن طريق المقابلة الشخصية، و19 استشارة أسرية واردة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكدت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع لــ «البيان» أنه في ظل الظروف الراهنة، واستجابة للجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فإن مبادرة تآلف للاستشارات الأسرية أصبحت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بكل خصوصية وسرية تامة، وذلك في إطار تطوير خدمات متكاملة للأسر، تشمل الاستشارات الأسرية الزوجية والنفسية، كخدمة مجانية.

وقالت الجوكر: إن الوزارة اعتمدت مؤخراً 4 قنوات تفاعلية تحت مظلة «تآلف» لتقديم الاستشارات الأسرية لجميع أفراد المجتمع، كخدمة تنموية تتيح التواصل مجاناً مع نخبة من ذوي الاختصاص والمستشارين الأسريين، الذين يجيبون عن الاستفسارات ويقدمون النصح والإرشاد.

4 خدمات

وينضوي تحت مظلة تآلف للاستشارات الأسرية 4 خدمات نوعية، هي: «تآلف عبر الخط الساخن 800623، المتاحة يومياً من 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت، و»تآلف«من خلال المكالمات المرئية، الخدمة الجديدة التي سيتم تقديم الاستشارات من خلالها»عن بعد«عبر تطبيق الواتساب، وذلك بعد حجز موعد مسبق عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

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