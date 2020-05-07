«الغرير للتعليم» تعزّز جهوزية طلبتها للعمل

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم ومجموعة ماليا عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع جهوزية طلبة المؤسسة للانتقال لسوق العمل.

وجرت مراسم حفل التوقيع أمس عبر الإنترنت بمشاركة الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، وروجيه فرحات، مدير التوظيفات في مجموعة ماليا، حيث وقع كل منهما على مذكرة التفاهم.

وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم مثال ناجح لتعاون يجمع بين القطاع الخاص ومؤسسات العطاء في إطار مواجهة التحديات التي تشهدها عملية الانتقال من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل في المنطقة.

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