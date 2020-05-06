«درون» تساعد في الإنقاذ والإطفاء

الشارقة ـ البيان

استخدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة طائرات دون طيار«درون» أثناء مباشرتها التعامل مع حريق برج أبكو في النهدة بالشارقة والذي اندلعت النيران فيه مساء أمس الأول وتمت السيطرة عليه باحترافية، حيث تم استخدامها في عمليات إخماد الحرائق، وتم توظيفها واستخدامها في مجابهة الحريق الذي اندلع في الطابق 49، فسهلت الكثير من المهام ووفرت الجهد والوقت، فكانت خير معين للفريق الذي شارك في إطفاء الحريق، إضافة إلى توجيه الساكنين عند عملية الإخلاء. وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إن الطائرة تم توظيفها بفاعلية مع بداية ظهور فيروس «كورونا» من خلال نشر التوعية وإطلاق تحذيرات لجميع الساكنين بخطورة المرض وضرورة الالتزام بالتدابير والاحترازات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة.

التزام

وقال قائد عام شرطة الشارقة إن هذه الخطوة تأتي التزاماً منها وبدورها المجتمعي جنباً إلى جنب مع دورها في حفظ الأمن والأمان، حيث تم توجيه عبارات توعية عبر الطائرة الدرون باللغات العربية والانجليزية والأوردية والصينية والإسبانية والروسية لكافة الساكنين وإرسال رسائل تطمينية، تضمنت حزمة منوعة من النصائح والإرشادات والخطوات والتدابير الاحترازية التي يتوجب عليهم اتباعها، مبيناً أن (الدرون) تغني عن استخدام مكبرات الصوت وتغطي مساحات كبيرة.

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