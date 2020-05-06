«بيئة أبوظبي» تحصل على آيزو جودة التربة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت هيئة البيئة في أبوظبي، السلطة التشريعية الرقابية المختصة بالحفاظ على البيئة وحمايتها في إمارة أبوظبي، مؤخراً على شهادة الأيزوISO 16133:2018، لإنشاء وإدارة برامج مراقبة ورصد جودة التربة، ويعكس هذا الإنجاز التزام هيئة البيئة بالحفاظ على المعايير العالمية التي تخدم القطاع البيئي في إمارة أبوظبي وتعزز حماية البيئة واستدامتها والحفاظ على رفاهية الإنسان، وجودة حياة أفضل للجميع.وكانت هيئة البيئة حصلت على هذه الشهادة بعد عملية تدقيق ناجحة لبرنامج مراقبة ورصد جودة التربة ولقاعدة بيانات التربة الخاصة بإمارة أبوظبي قام بها «المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة شيخه سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي:«لقد وضعت الهيئة على سلم أولوياتها مفهوم الجودة كمنهج عمل سعياً للتميز وتعزيزاً للتنافسية الذي انعكس بالمحصلة على جودة ودقة مخرجات برامج الرصد والمراقبة البيئية التي تقوم بتنفيذها».

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