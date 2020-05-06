العويس: عقد الجلسات عن بُعد ريادة في العمل البرلماني

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «أن مواصلة المجلس الوطني الاتحادي لعقد جلساته في ظل الظروف الحالية وعبر تقنيات الاتصال المرئي يشكل ريادة وسابقة في العمل البرلماني، كما يأتي تجسيداً لتوجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في اعتماد التقنيات الحديثة والاستفادة منها على النحو الأمثل، لمواصلة العمل ومناقشة القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن».

وتوجه معاليه بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مثمناً حرص سموه على حضور الجلسة ومناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والاستماع إلى الملاحظات والإجابة عن جميع استفسارات أعضاء المجلس، والذي يبرز تكامل الجهود لتعزيز العمل البرلماني والارتقاء بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة المجتمع الإماراتي.

شكر

كما توجه معاليه بالشكر إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولجميع أعضاء المجلس على حرصهم الشديد على مواصلة عقد جلسات المجلس وعلى طرح ومناقشة القضايا التي تهم أبناء الوطن والعمل على تحقيق متطلباتهم.

وأكد معاليه أن العمل البرلماني في دولة الإمارات العربية المتحدة حقق الكثير من النجاحات، ويسير في رؤية واضحة لمواصلة الإنجازات مستنداً إلى المنهج المميز الذي يقوم عليه في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجلس.

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