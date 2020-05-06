إغلاق 7منشآت خالفت التعليمات في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، مواصلة البلدية حملاتها التفتيشية بشكل مكثف، على جميع المنشآت في المدينة والمناطق التابعة لها، وذلك في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

موضحاً أنه تم زيارة 223 محلاً خلال شهر رمضان الجاري، وعليه، تم إغلاق 7 منشآت، منها 4 مطاعم وبقالة، لعدم التزامهم بالاشتراطات التي صدرت مؤخراً.

قرار

كما تم إغلاق صالوني حلاقة رجالي، لممارستهما النشاط قبل إصدار البلدية قراراً بإعادة فتح الصالونات.

وأسفرت الحملات أيضاً، عن تحرير 23 مخالفة، وإنذار 9 محلات، إلى جانب مصادرة 16.8 كغم من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

إقبال

وأشار اليماحي أن مقاصب الذبح في منطقتي دبا والبدية، سجلت إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية، بواقع 853 ذبيحة، حيث أولت البلدية اهتماماً كبيراً بتجهيز المقاصب بالاحتياجات الضرورية، لفحص كافة الذبائح قبل الذبح، والتأكد من خلوها من الأمراض.

وشدد مدير بلدية دبا أن: «البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية، وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، وعلى جميع المنشآت المعنية، ضرورة التقيد بالقرارات التي تصدر من البلدية.

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