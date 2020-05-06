«فيزا» تساهم بـ 55 ألف وجبة وتضيء بها 55 ألف مصباح

المصدر: دبي - البيان

تبرّعت «فيزا» بقيمة 55 ألف وجبة لتسهم في إضاءة 55 ألف مصباح من مجموع 1.2 مليون مصباح على واجهة برج خليفة، أطول صرح عمراني في العالم، كرسالة تضامن عالمية مع كل المتأثرين بتداعيات جائحة «كوفيد 19».

وتخصص المساهمات الواردة للمبادرة لصالح «حملة 10 ملايين وجبة» التي تعمل، على توفير الغذاء للمحتاجين والعائلات المتعففة والفئات الأقل دخلاً والشرائح أكثر تضرراً بتداعيات وباء «كورونا» المستجد. وتعليقاً على دعم شركة «فيزا» العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات لمبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» ومساهمتها بمبلغ 550 ألف درهم من شأنها توفير قرابة 55 ألف وجبة، قال أندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «فيزا»: «يسعدنا أن ندعم هذه المبادرة الرائدة التي ستوفر 10 ملايين وجبة للمحتاجين، وتنقل للعالم أيضاً رسالة مؤثرة مفعمة بالأمل والتآزر الاجتماعي.

وتأتي الاستجابة الغامرة التي تشهدها مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» لتعكس قوة التضامن الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي يمكن للشركات والمؤسسات المختلفة تحقيقها لدى وقوفها صفاً واحداً في وجه التحديات ودفع عجلة الجهود الرامية للتصدي للوباء المنتشر حالياً».

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