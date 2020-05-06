«مجموعة الشلهوب» تسهم بــ 1600 طرد غذائي تساوي 17 ألف وجبة

المصدر: دبي - البيان

واصلت مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» تلقّي المساهمات المالية والتبرعات من الأفراد، ورواد العمل الخيري والمؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال، حيث أعلنت مجموعة شهلوب، التي تتخذ من دبي مقراً لها، المساهمة بـ1600 طرد غذائي من الحجم الأكبر تساوي معاً ما مجموعه 17 ألف وجبة، ستحيلها المبادرة إلى حملة «10 ملايين وجبة»، أكبر حملة وطنية، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين.

وتلتقي مساهمات الأفراد والشركات والمؤسسات معاً لتحقيق هدف إضاءة 1.2 مليون مصباح على واجهة برج خليفة، أطول صرح عمراني في العالم، كونها رسالة تضامن عالمية مع المتضررين من تداعيات وباء (كوفيد 19). وتحال المساهمات التي يتلقاها أطول صندوق تبرعات في العالم إلى «حملة 10 ملايين وجبة».

وحول مشاركة مجموعة شلهوب في مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم، قال باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب: «المبادرات الإنسانية العالمية، التي تطلقها دولة الإمارات أصبحت معياراً لكيفية تصميم مبادرات هادفة ملهمة، أساسها التعاون من الجميع وغايتها الإنسان. ويسعدنا أن نسهم في هذه المبادرة التي يعود ريعها لحملة 10 ملايين وجبة، من أجل توفير شبكة أمان مجتمعي ودعم غذائي لكل من يحتاجون إليه».

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