مناقشة تطبيق نظام الأحكام الكلية في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

عقد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، اجتماعاً مع أعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي، عن بعد، وبنظام الاتصال المرئي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك لمناقشة تطبيق نظام الأحكام الكلية في محاكم دبي، للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد طارش المنصوري أن: «محاكم دبي تؤمن بضرورة توحيد الجهود، لتحقيق التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجه إمارة دبي بشكل خاص، والمنبثقة من خطة حكومة دبي، الاستراتيجية حتى عام 2021، وذلك لتعزيز القدرات التنافسية في الدولة، في ما يتعلق بعمل المحاكم».

كما تم مناقشة، آلية تطبيق نظام الأحكام الكلية في محاكم دبي، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الجاري، ومراجعة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والإجراءات المستقبلية، واستعراض أهم التوجهات الاستراتيجية، ودورها في الأعمال القضائية والإدارية على السواء، وتحليل أهم البرامج والمبادرات التي تسهل وتبسط الإجراءات على المتعامل.

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