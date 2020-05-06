«الإمارات للمعرفة الحكومية» يطلق مبادرة «اسأل خبير» على «لينكد إن»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مبادرة «اسأل خبير» على منصة «لينكد إن» على شبكة الإنترنت بهدف تقديم الرأي الاستشاري التخصصي ومناقشة الإشكاليات والأسئلة التي يطرحها الجمهور والمهتمون حول عدد من التخصصات الإدارية، وخلق مرجع علمي موثوق على الانترنت حول العلوم الإدارية.وطرحت المبادرة موضوع «إدارة الموارد البشرية» في أولى مناقشاتها على منصتها الإلكترونية، وسوف تطرح موضوع «الحوكمة والتنظيم الإداري» اليوم الخميس 7 مايو 2020.

وتتيح المبادرة الفرصة للجمهور والمتخصصين لإيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية وطرح مختلف التساؤلات من خلال منصة المبادرة على صفحة مركز الإمارات للمعرفة الحكومية «Emirates Center for Government Knowledge»على موقع «لينكد إن»، وذلك كل يوم خميس ولمدة ساعتين من 12-2 بعد الظهر. حيث يجيب على التساؤلات نخبة من أكثر من 70 استشارياً في المركز من مختلف التخصصات.

إمكانات

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الكلية تخصص كافة إمكاناتها من أجل العمل على إشراك الطلبة والمتخصصين والجمهور من المهتمين للتفاعل والنقاش حول مختلف القضايا ذات الصلة بعلوم الإدارة والسياسات، ونشر المعرفة بينهم من خلال مبادرات مبتكرة مصممة خصيصاً لتسهيل عملية التواصل الفعال بين الكلية والجمهور الخارجي.

وقال المري: إن مبادرة (اسأل خبير) تعكس سعي الكلية المتواصل لترسيخ نهج تعلم قائم على نشر المعرفة إلى أوسع نطاق باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي أزالت كافة العقبات أمام نهل العلم وتبادل المعلومات، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يحتم علينا الوصول إلى المجتمعات العلمية والأكاديمية والقادة في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز دورنا الرامي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي في مختلف المجالات من أجل تحسين نظم الإدارة لعبور أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واستمرار العمل بكفاءة وفعالية.

وأضاف: نبذل كل الجهد من أجل تقديم قيمة علمية حقيقية تترك أثراً مستداماً لطلبتنا والقيادات الحكومية في الإمارات والمنطقة، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق المزيد من المبادرات التي سنستطيع من خلالها إيجاد حلول لكافة تحدياتنا الراهنة والمستقبلية.

وتستهدف المبادرة العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والعاملين في الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون والوطن العربي، ومتخذي القرار في الجهات الحكومية في الإمارات، والمطلعين على ممارسات حكومة الإمارات من الدول الخليجية والعربية، والطلبة الباحثين في مجال العمل الحكومي (الماجستير وطلاب الدراسات العليا).

تكنولوجيا

من جهتها، قالت سارة طالب مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: إن (اسأل خبير) هي مبادرة مبتكرة توظف تكنولوجيا الاتصال الحديثة من أجل إحداث تغيير في منهجية التعلم عن بعد، وتوظيف أدوات موقع «لينكد إن» المرنة في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والرؤى والحلول حول مختلف المواضيع الخاصة بعلوم الإدارة المختلفة.

وأضافت سارة طالب: تمثل المبادرة بنقاشاتها مرجعاً مستداماً لمختلف موضوعات التخصصات الإدارية، حيث تٌبقي على مناقشاتها الحية والثرية متاحة أمام الجميع ويمكن الرجوع لمحتواها وأسئلتها وأجوبتها المختلفة في أي وقت، ما يتيح للطلبة والمتخصصين والمهتمين بتطوير النظم الإدارية من تحقيق أقصى استفادة منها باعتبارها مصدراً علمياً موثوقاً ومستداماً.وأشارت إلى أن مناقشات إدارة الموارد البشرية التي استهلت به المبادرة نشاطها الأسبوع الماضي، قد تطرقت إلى دور إدارات الموارد البشرية للاستفادة من أزمة وباء فيروس كورونا الحالية وتحويلها إلى فرصة لتطوير وتحسين البيئة والثقافة المؤسسة، ومدى تأثير الوضع القائم على السياسات والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية، والسياسات والتشريعات اللازمة في ما بعد جائحة كورونا.

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